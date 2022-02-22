Владимирский Следком возбудил дело на экс-главу областного аптечного склада

Как сообщает Следственный комитет России, председатель СК Александр Бастрыкин дал поручение руководителя СУ СКР по Владимирской области Артему Кулакову в кратчайшие сроки завершить расследование уголовного дела, возбужденного по факту несвоевременного обеспечения лекарственными препаратами детей и инвалидов.

Напомним — ранее с соответствующим обращением к руководству следственного ведомства страны обратились матери детей-инвалидов из Владимирской области, посетовавшие, что врачи в целях экономии денег перестали выписывать необходимые лекарства, иной раз даже отменяя то, что прописали их столичные коллеги.

В настоящее время обвинение в совершении преступной халатности предъявлено бывшему директору Центра по осуществлению закупок товаров, работ и услуг в сфере здравоохранения Владимирской области, который ранее именовался областным аптечным складом.

В общей сложности потерпевшими по уголовному делу проходят 118 человек.

Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по итогам расследования.