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Происшествия22 февраля 2022 6:21

На владимирского студента завели уголовное дело за хранение фальшивок

Ему может грозить до 8 лет лишения свободы
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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В суд направлено уголовное дело в отношении 16-летнего владимирского студента колледжа. Он обвиняется в хранении и сбыте фальшивых купюр.

Как сообщает областная прокуратура, осенью 2021 года несовершеннолетний через интернет за 4600 рублей приобрел 2 поддельных денежных купюры номиналом 5 тысяч рублей. Этими купюрами он расплатился за приобретение недорогих товаров в двух магазинах, получив сдачу подлинными деньгами.

Через несколько дней поддельные деньги были изъяты из оборота сотрудниками правоохранительных органов.

Как пояснил в ходе допроса юноша, ему стало интересно, действительно ли продаваемые в интернете купюры такого хорошего качества, что получится их сбыть в магазине.

Санкцией статьи предусмотрено наказание вплоть до 8 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей или в размере заработной платы осужденного за период до 5 лет или без такового.