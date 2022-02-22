В Судогодском районе сгорел частный дом

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

В 2.22 22 февраля в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Судогодский район, пос. им. Воровского, ул. Куйбышева, д. 25.

На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Вызов в пожарную охрану был совершён поздно, и на момент прибытия пожарных подразделений дом горел по всей площади. Существовала угроза распространения огня на соседние строения.

Пожарные не дали огню распространиться и оперативно ликвидировали пожар на площади 30 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники 6 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.