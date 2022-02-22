Экс-заместителю директора департамента имущественных и земельных отношений Оксане Власенко дали 4 года колонии

Октябрьский районный суд Владимира вынес приговор бывшему заместителю директора департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области Оксане Власенко. Она признана виновной в получении взяток в крупном и особо крупном размерах.

Судом установлено, что в феврале-апреле 2020 года Власенко и директор ДИЗО через посредника получили от генерального директора одной строительной фирмы незаконное денежное вознаграждение в размере 2,6 млн рублей за обеспечение беспрепятственного участия и победу в электронном аукционе на право заключить контракт на строительство физкультурно-оздоровительного центра в Киржаче.

Как сообщает областная прокуратура, также они получили еще три взятки от той же фирмы в сумме около 1,2 млн рублей за право заключить контракты на ремонт хирургического отделения Вязниковской районной больницы, здания амбулатории в Петушинском районе и капремонт детской поликлиники в Судогодском районе.

В июне 2019 года обвиняемые через посредника получили более 9 млн рублей от представителя другой строительной фирмы за обеспечение победы в аукционе на строительство школы в Камешково.

Суд назначил Власенко наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 10 млн рублей и с лишением права занимать должности в органах государственной власти , связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций на срок 7 лет.

Расследование дела осуществляло СУ СК России по Владимирской области при оперативном сопровождении региональных УФСБ и УМВД.