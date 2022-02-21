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Общество21 февраля 2022 14:07

Инфраструктурного кредита городу Владимиру не хватит на 17 автобусов большой вместимости

На 253 миллиона мэрия теперь хочет приобрести в том числе и автобусы среднего размера
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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В прошлом году с большой помпой был представлен инфраструктурный кредит городу Владимиру на закупку 17 автобусов. Тогда говорилось, что "Владимирпассажиртранс" за 253 миллиона рублей получит 17 автобусов большой вместимости. Но инфляция внесла свои коррективы.

К февралю 2022 года, на момент объявления торгов, заводы и дилеры подняли цену на автобусную технику, и, по расчетам специалистов, вместо запланированных 17 автобусов город смог бы приобрести не больше 14, объявила мэрия Владимира. В итоге, чтобы не менять количество автобусов, в администрации решили пойти по пути внесения изменений в конкурсную документацию.

"Для сохранения ранее запланированного количества подвижного состава, на новом конкурсе планируется приобрести не менее 10 единиц автобусов большой вместимости (норматив перевозки - не менее 90 пассажиров) и 7 единиц автобусов средней вместимости (не менее 70 пассажиров)", сообщается в пресс-релизе. Автобусы могут оснащаться как газомоторными, так и дизельными двигателями, но при этом должны быть низкопольными. По сути, речь идет о пазиках. Конкурс на поставку новых автобусов будет объявлен в ближайшее время.