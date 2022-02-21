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Общество21 февраля 2022 13:43

Во Владимирской области на Р-132 и М-7 отремонтировали 575 квадратных метров дорог

Дорожники использовали для этого 63,4 тонн литого и холодного асфальта
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», в течение минувших семи дней на автодорогах М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо» дорожники заасфальтировали поврежденные участки на общей площади 575 квадратных метров.

Из них 120 квадратных метров ям и колдобин было устранено в Петушинском районе на трассе М-7, на Южном обходе Владимира — 105 квадратных метров, еще 175 квадратных метров между 222 и 340 километрами М-7 в Ковровском, Вязниковском и Гороховецком районах, а также 170 квадратных метров отремонтировано на трассе Р-132.

Напомним — дефекты появляются в местах, где долго не проводился капитальный ремонт. Они появляются во время перепадов температур, которые происходят вот уже более недели.

Ремонтные работы на федеральных трассах будут продолжены.