Во Владимирской области на Р-132 и М-7 отремонтировали 575 квадратных метров дорог

Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», в течение минувших семи дней на автодорогах М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо» дорожники заасфальтировали поврежденные участки на общей площади 575 квадратных метров.

Из них 120 квадратных метров ям и колдобин было устранено в Петушинском районе на трассе М-7, на Южном обходе Владимира — 105 квадратных метров, еще 175 квадратных метров между 222 и 340 километрами М-7 в Ковровском, Вязниковском и Гороховецком районах, а также 170 квадратных метров отремонтировано на трассе Р-132.

Напомним — дефекты появляются в местах, где долго не проводился капитальный ремонт. Они появляются во время перепадов температур, которые происходят вот уже более недели.

Ремонтные работы на федеральных трассах будут продолжены.