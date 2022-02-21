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Общество21 февраля 2022 13:05

Владимирская область вошла в десятку лидеров строительной отрасли страны по итогам прошлого года

33 регион показал стабильный рост объёмов ввода жилья в трёхлетнем периоде
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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В 2019-2021 годах темпы строительства жилья во Владимирской области возросли на 27 процентов. Введено в эксплуатацию 2 миллиона 300 тысяч квадратных метров жилья – 23 144 новые квартиры. В 2021 году объём жилищного строительства достиг своего максимального значения за всю историю и составил 829 тысяч квадратных метров.

Резкий рост обусловлен значительным увеличением индивидуального жилищного строительства, которое занимает две трети в структуре общего ввода жилья по региону. Темпы ввода жилья населением возросли в 1,5 раза. Мощным стимулом ввода индивидуального жилья стали решения федерального центра по «дачной амнистии» и догазификации населённых пунктов.

«Нам необходимо сформировать перспективное видение развития строительной отрасли региона на ближайшие пять лет. Мы уже выходим на уровень ввода в год не менее одного квадратного метра на жителя области, но это не должно быть пределом. Строительная отрасль − один из важнейших драйверов роста экономики, одно из ключевых условий развития бизнеса и благополучия населения», − считает глава региона Александр Авдеев.