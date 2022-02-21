Во Владимирской области ожидается мокрый снег с дождем

Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», 21 и 22 февраля во Владимирской области ожидается прохождение циклона, который принесет мокрый снег, причем местами сильный.

В связи с этим водителям рекомендуется быть внимательными и соблюдать скоростной режим. В свою очередь, дорожники подготовили спецтехнику для обеспечения безопасного движения по федеральным трассам.

По прогнозам Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 21 февраля будет облачная погода с небольшими осадками в виде мокрого снега и дождя, на дорогах ожидается гололедица, температура от 0 до +5 градусов. Ночью температура будет колебаться от -4 до +1 градуса, ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7-12 метров в секунду.

Днем 22 февраля ожидается мокрый снег с дождем, гололедица, ветер подует также юго-западный, со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от +1 до +6, ночью — от -3 до +2 градусов по Цельсию.