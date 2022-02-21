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Спорт21 февраля 2022 12:49

Владимирские спортсмены завоевали золото международных соревнований по всестилевому каратэ

Соревнования собрали более более 1300 участников
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Международные соревнования по всестилевому каратэ на призы Федерации каратэномичи России и Фестиваль «Международные игры каратэ» состоялись в Долгопрудном.

Соревнования собрали более более 1300 участников (650 спортсменов) со всех уголков России, а также из Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Донецкой и Луганской областей.

Традиционно, в рамках фестиваля проводились соревнования по паракаратэ. Команда Владимирской области под руководством показала достойный результат: Артем Шершнев занял первое место (ОК - 70кг. 14 - 15 лет.), Илья Никонов - 3 место (ОК - 70 кг. 14 - 15 лет.), Илья Турасов - 4 место (ОК - 70 кг. 14 - 15 лет.), Станислав Малков - 2 МЕСТО (ОК - 70 кг. 16 - 17 лет.), Артем Климов - 3 место (ОК - 70 кг. 16 - 17 лет.), Александр Шахов - 3 место (ОК - двоеборье мужчины).