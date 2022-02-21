Здание бывшей автостанции на улице Батурина разрешили использовать под жилые постройки

Администрация города Владимира разрешила использовать земельный участок под домом №10 на улице Батурина под строительство жилых домов высотой не более четырех этажей.

Для тех, кто не очень понимает, о чем речь, уточняем: это здание бывшей автостанции, откуда раньше автобусы развозили жителей региона по деревням Владимирской области. Последние пару лет здание просто пустовало, при этом автостанцией оно не являлось гораздо больше времени. Теперь же новый собственник здания имеет право снести автостанцию и построить на ее месте жилой дом.

Кстати, в самих публичных слушаниях принял участие один человек из дома №7а по улице Луначарского. Его очень беспокоило, не будет ли перекрыта дорога к автомойке и монтажу автомобилей, так как это, по сути, единственный выезд для жителей этого дома.