Во Владимирской области предлагают проиндексировать зарплаты бюджетникам до 8,6 процента

Глава региона Александр Авдеев обратился к депутатам Законодательного Собрания с просьбой оперативно рассмотреть инициативу о доиндексации зарплаты бюджетникам, а также региональных социальных выплат отдельным категориям граждан до 8,6 процента.

- На повышение заработной платы работников областных и муниципальных учреждений образования, здравоохранения, культуры и социального обеспечения необходимо дополнительно выделить из областного бюджета в текущем году 1 млрд 056,8 млн рублей. Для индексации социальных пособий потребуется ещё 237,9 млн рублей из областного бюджета на 2022 год. В связи с этим подготовлен проект необходимых изменений в закон «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, − отметил Александр Авдеев.

Напомним, что с 1 января 2022 года пособия и выплаты в регионе уже проиндексированы на 4 процента, а зарплаты бюджетников − на 5 процентов. Теперь они будут доиндексированы до 8,6 процента. Доиндексация будет произведена с 1 января 2022 года, соответственно будет сделан перерасчёт в пользу получателей выплат.