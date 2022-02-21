В Гороховецком районе жителям поселков оказалось негде купить лекарства

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки было установлено, что в поселке Пролетарский проживают 1230 человек, из которых 48 граждан получают лекарства по льготам. В то же время, в поселке Чулково из 713 жителей льготниками являются 117 граждан.

Однако аптеки в этих поселках отсутствуют, а медпомощь жители получают в Денисовской и Первомайской амбулаториях, находящихся в ведении местной районной больницы.

Между тем, в этих амбулаториях не организовал отпуск лекарств жителям, лицензии на занятие фармацевтикой у них отсутствуют.

В результате сложилась ситуация, в которой жители Чулково и Пролетарского могут приобрести лекарства, в том числе льготные, только в Гороховце, от которого до Чулково 20 километров, а до Пролетарского и вовсе 30.

Кроме того, проверка обнаружила, что лицензий на фармацевтическую деятельность нет для Быкасовского, Великовского, Гришинского, Галицкого и Юровского фельдшерско-акушерских пунктов, для ФАПа Торфопредприятие Большое и для Фоминской амбулатории. Все они также не отпускают лекарства.

По итогам проверки главному врачу Гороховецкой районной больницы было внесено представление. Аналогичные представления по итогам аналогичных проверок были внесены еще в 16 случаях на всей территории региона. Оказалось, что во Владимирской области в общей сложности 166 ФАПов не имеют лицензии, разрешающие отпуск лекарств.

В настоящее время все представления находятся на рассмотрении.