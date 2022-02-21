Владимирцы пожаловались на нехватку льготных лекарств в Минздрав

Инициативная группа родителей детей-льготников Владимирской области в группе ВКонтакте опубликовали обращение в министерство здравоохранения РФ, к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и уполномоченному при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.

Владимирцы пишут, что кризис в обеспечении лекарств льготников продолжается. В целях экономии регионального бюджета врачи перестали выписывать льготные рецепты на лекарства, не пишут о необходимости их употребления в медицинских картах, или прописывает дешевые аналоги препаратов. Кроме это на местах создаются врачебные комиссии из непрофильных специалистов, которые отменяют рекомендации специалистов федерального уровня, специалистов частных клиник, врачей частной практики.

Родители детей-инвалидов просят Министрство здравоохранения выслать во Владимирскую область масштабную министерскую проверку, рассмотреть вопрос о соответствии и.о. директора департамента здравоохранения Артема Осипова, также просят Генеральную прокуратуру РФ и Следственный комитет РФ выявить все факты нарушения прав детей по вышеуказанным фактам и дать им правовую оценку.

Кроме того, владимирцы настаивают на личном контроле за расследованием уголовного дела председателем следственного комитета Александром Бастрыкиным. В целях защиты прав детей просят подключится к решению вопроса уполномоченного по правам ребёнка Марию Львову-Белову.