Владимирское "Торпедо" обыграло "Муром"

19 февраля владимирское "Торпедо" вновь принимало муромскую команду. Напомним, что две недели назад команды сыграли вничью (1:1). После черно-белые обыграли ФК «Рязань» со счётом 1:0, а игроки с берегов Оки разгромили «Волну» (Нижегородская область) - 5:1.

На этот раз судьбу упорного противостояния решил Дмитрий Хохлов. В конце первого тайм мяч после его удара угодил в штангу, а потом уже рикошетом от вратаря гостей влетел в сетку ворот.

- Не зацикливаемся на количестве побед, а зацикливаемся над тем, чтобы улучшать игру. Мы не давали сопернику развернуться, а сами играли. Продвижение по игре очевидное. Доволен и качеством игры, и самоотдачей футболистов. Солидно, не было базара, - подчеркнул главный тренер "Торпедо" Александр Горбачев.

Кстати, костяк команды уже сформирован. 26 февраля черно-белые сыграют со "Строгино", после чего уедут на южные сборы в Кисловодск, где проведут еще 4 игры.