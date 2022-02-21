Во Владимире местный житель задержан возле тайника с наркотиками

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 14 февраля сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали на территории областного центра 38-летнего мужчину.

По версии следователей, житель Владимирской области приехал во Владимир, чтобы забрать из тайника-закладки оптовую партию наркотиков. Координаты партии находились в его телефоне, а из тайника изъяли 30,90 граммов запрещенных веществ.

По словам задержанного, наркотические средства он покупал для того, чтобы затем распространять их на территории региона.

В настоящее время по факту покушения на сбыт наркотиков в крупном размере следователи возбудили уголовное дело. Самого подозреваемого на время следствия отправили в следственный изолятор.

Сейчас оперативники устанавливают каналы, по которым мужчина пытался купить наркотики.