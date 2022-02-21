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Происшествия21 февраля 2022 9:33

Во Владимире водителя осудят за гибель пешехода в Юрьевце

Инцидент случился вечером 30 августа минувшего года на улице Ноябрьской
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело, возбужденное по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности гибель человека.

По версии следствия, вечером 30 августа водитель минивэна «Митсубиси Спейс Вагон» ехал по Пекинке в сторону Москвы со скоростью около 60 километров в час.

В какой-то момент перед ним начала тормозить «Газель», подъезжавшая к пешеходному переходу. Однако водитель «Митсубиси», вопреки правилам дорожного движения, перестроился в левую полосу, обогнал «Газель» и выехал на переход, где в этот момент двигался пешеход.

К сожалению, от удара пешеход получил тяжелые травмы, от которых скончался. Сам водитель в ходе следствия вину полностью признал. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Ленинский районный суд.