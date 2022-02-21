В Коврове водителя, сбившего ребенка, приговорили к ограничению свободы

Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Ковровский городской суд вынес обвинительный приговор по делу о ДТП, в котором ребенок получил тяжкий вред здоровью.

Как установлено судом, водитель легковушки «Форд Фокус» ехал по улице Комсомольской города Коврова, и возле дома №95 начал выехал на встречную полосу, чтобы обогнать другой автомобиль.

Водитель при этом не убедился в том, что на пешеходном переходе, оказавшемся перед ним, отсутствуют люди, и выехал на «зебру», по которой в тот момент шел мальчик 2009 года рождения.

К сожалению, удара избежать не удалось, и ребенок получил серьезные травмы, которые впоследствии эксперты признали тяжким вредом здоровью.

В ходе судебного заседания водитель полностью признал вину. Кроме того, он раскаялся, полностью возместил моральный вред, активно содействовал следствию и ходатайствовал о рассмотрении дела в упрощенном порядке.

С учетом всех этих обстоятельств, суд приговорил мужчину к 10 месяцам ограничения свободы, а также лишил его права работать на должностях, связанных с управлением транспортом, сроком на 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.