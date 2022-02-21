Три больницы Владимирской области получат современные компьютерные томографы

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В этом году Вязниковская, Камешковская и Петушинская районные больницы получат современные компьютерные томографы. Диагностическое оборудование будет приобретено на средства федерального бюджета, выделенные на мероприятия по борьбе с коронавирусом.

В Петушинской районной больнице новый компьютерный томограф заменит старое оборудование, выработавшее свой ресурс, а в Вязниковской и Камешковской районных больницах эта техника появится впервые.

Компьютерные томографы предназначены для проведения широкого спектра рентгенологических исследований внутренних органов, в том числе легких, что особенно актуально в период пандемии коронавируса. Компьютерная томография позволяет определить на догоспитальном этапе тяжесть состояния пациента, помогает принять решение о госпитализации или лечении в амбулаторных условиях.

Диагностическая техника будут обслуживать не только жителей Вязниковского, Камешковского и Петушинского районов, но и пациентов из соседних муниципальных образований.

Стоит отметить, что сейчас пациенты из Вязниковского и Камешковского районов направляются на компьютерную томографию в Ковров.