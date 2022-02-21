В Александровском районе местный житель собрал два пистолета Макарова

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, в ходе работы сотрудникам ведомства поступила оперативная информация о причастности жителя Александровского района 1977 года к незаконному обороту оружия и его основных частей, а также боеприпасов.

В ходе проверки информация подтвердилась — в одном из нежилых помещений, принадлежащих данному мужчине, сотрудники УФСБ обнаружили и изъяли два пистолета Макарова калибра 9 миллиметров. Как выяснилось. Пистолеты были изготовлены из охолощенных, то есть — не предназначенных для стрельбы ПМ. Тут же были обнаружены 100 патронов различного калибра, ствол и части ударно-спускового механизма для ПМ, около одного килограмма пороха, пули, гильзы и оборудование для модернизации оружия.

В ходе следствия было установлено, что александровец покупал запчасти для оружия и охолощенные пистолеты в интернете на различных сайтах.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота оружия. На днях Александровский районный суд рассмотрел данное уголовное дело и признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 1,5 года условно с испытательным сроком 1 год.