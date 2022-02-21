Владимир
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 февраля 2022 7:47

В Кольчугинском районе женщина пострадала в перевернувшейся машине

Авария случилась вечером 20 февраля на автотрассе «Кольчугино — Киржач»
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 16.50 на 4 километре автодороги «Кольчугино-Киржач» женщина 1987 года рождения, управлявшая легковым автомобилем «Рено Логан», съехала в левый по ходу движения кювет, в результате чего легковушка опрокинулась.

В результате травмы получила сама женщина-водитель. К счастью, они оказались не сильными — после оказания медицинской помощи врачи отпустили пострадавшую на домашнее лечение.

В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.