В Кольчугинском районе женщина пострадала в перевернувшейся машине

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 16.50 на 4 километре автодороги «Кольчугино-Киржач» женщина 1987 года рождения, управлявшая легковым автомобилем «Рено Логан», съехала в левый по ходу движения кювет, в результате чего легковушка опрокинулась.

В результате травмы получила сама женщина-водитель. К счастью, они оказались не сильными — после оказания медицинской помощи врачи отпустили пострадавшую на домашнее лечение.

В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.