Во Владимире за выходные откачали с улиц 56 кубометров воды

Специалисты муниципального «Владимирводоканала» начали готовить систему городской ливневой канализации к начавшейся оттепели. Ливневку очищают от снега и льда, чтобы вода могла уйти в канализацию.

Помимо этого городские коммунальщики откачивают воду с дорог и тротуаров областного центра. В минувшие выходные они откачали более 56 кубометров воды. Позже ее слили в действующую систему ливневой канализации. Напомним, что МУП «Владимирводоканал» обслуживает около 150 км сетей ливневой канализации.

По вопросам откачки воды с улиц жители города Владимира могут звонить в диспетчерскую МУП «Владимирводоканал» по круглосуточному телефону 53-49-09. Если лужа образовалась во дворе многоквартирного дома, необходимо обращаться в свою управляющую компанию.