Владимир
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье21 февраля 2022 6:55

Во Владимирской области подтверждено 1905 новых случаев коронавируса

Эти сведения получены по результатам лабораторных исследований за минувшие сутки
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Как сообщает на утро 21 февраля Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, за минувшие сутки в регионе было подтверждено 1905 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 588 зарегистрированы во Владимире. На втором месте в суточной сводке Ковровский район с 262 новыми случаями, на третьем — Меленковский район с 245 заражениями.

В Александровском районе подтверждено 164 новых случая заражения коронавирусом, в Муромском районе 163, в Киржачском районе 96, в Кольчугинском районе 95, в Юрьев-Польском районе 77, в Гороховецком районе 47, в Гусь-Хрустальном районе 43, в Собинском и Суздальском районах по 28, в Радужном 21, в Камешковском районе 14, в Селивановском районе 12, в Вязниковском районе восемь, в Судогодском и Петушинском районах по семь случаев.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области подтверждено 127330 случаев заражения коронавирусной инфекцией.