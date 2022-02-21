Во Владимирской области подтверждено 1905 новых случаев коронавируса

Как сообщает на утро 21 февраля Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, за минувшие сутки в регионе было подтверждено 1905 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 588 зарегистрированы во Владимире. На втором месте в суточной сводке Ковровский район с 262 новыми случаями, на третьем — Меленковский район с 245 заражениями.

В Александровском районе подтверждено 164 новых случая заражения коронавирусом, в Муромском районе 163, в Киржачском районе 96, в Кольчугинском районе 95, в Юрьев-Польском районе 77, в Гороховецком районе 47, в Гусь-Хрустальном районе 43, в Собинском и Суздальском районах по 28, в Радужном 21, в Камешковском районе 14, в Селивановском районе 12, в Вязниковском районе восемь, в Судогодском и Петушинском районах по семь случаев.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области подтверждено 127330 случаев заражения коронавирусной инфекцией.