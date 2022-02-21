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Общество21 февраля 2022 6:15

В Судогодском районе ГИБДД проверила водителей, перевозящих детей

Рейды Госавтоинспекции состоялись в минувшие выходные
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, полицейские в очередной раз провели проверку автолюбителей, которые перевозят в автомобилях детей.

По итогам рейда было проверено 25 машин, в трех случаях водители везли малышей без удерживающих устройств, по этим фактам были составлены административные протоколы. Также протоколы составили на двух автолюбителей, которые сами оказались за рулем не пристегнутыми.

Подобные мероприятия в регионе будут продолжены.