Во Владимирской области лже-сотрудники МЧС вымогают деньги с организаций за успешное прохождение проверки

Во Владимирской области вновь фиксируется случаи мошенничества, когда неизвестные звонят на объекты с информацией о грядущей проверке и представляются сотрудниками государственного пожарного надзора.

В Главное управление уже неоднократно поступала информация о том, что сотрудники предприятий получают сообщения от якобы сотрудников МЧС России о том, что в ближайшем времени в организации будет проведена проверка, и для её успешного прохождения требуется перевести вознаграждение для «проверяющих».

Также зафиксированы случаи, когда мошенники звонят на объекты, где произошли пожары, представляются должностными лицами Главного управления МЧС и под угрозой административного наказания вымогают деньги.

Управление надзорной деятельности и профилактической работы информирует о том, что при поступлении на объект или в организацию такого рода сообщений следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы, а также сообщить о звонке на «телефон доверия» Главного управления (4922) 39-99-99. Также на «телефон доверия» Главного управления следует сообщать о фактах коррупции среди действующих сотрудников МЧС России.

Никаких действий, связанных с передачей денег или иных ценных подарков, предпринимать не следует! Будьте бдительны и осторожны!