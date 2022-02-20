Во Владимире из-за аварии на железной дороге сошли с рельс два грузовых вагона

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, в настоящее время надзорное ведомство начало проверку по факту происшествия, случившегося в сортировочном парке станции Владимир, где произошло боковое столкновение пустых вагонов во время маневровых работ.

По предварительным данным, во время перемещения вагонов с 34 на 36 путь на стрелочном переводе они столкнулись с вагонами, которые произвольно покатились на 33 пути.

Произошло столкновение, в результате которого два вагона сошли с рельс, и накренились. Также во время аварии были повреждены две опоры контактной сети, в результате чего оборвался контактный провод.

В результате инцидента произошла задержка одного пассажирского поезда на 1 час 7 минут.

На место ЧП выезжали сотрудники Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте, а также Владимирский транспортный прокурор. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего.