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Происшествия20 февраля 2022 14:43

В Александровском районе сгорел гараж вместе с автомобилем

Происшествие произошло утром 20 февраля в садовом товариществе «Кулон-2»
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 09.57 на Центральный пункт пожарной связи поступила информация о горящем автомобиле в гараже, расположенном в СНТ «Кулон-2».

К месту ЧП были направлены шесть сотрудников МЧС на двух пожарных машинах, к моменту их прибытия огнем были охвачены как гараж, так и находившийся в нем автомобиль.

Сотрудники МЧС не дали огню перекинуться на соседние строения, и ликвидировали пожар на площади 20 квадратных метров. В результате гараж и машина сгорели полностью.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину произошедшего.