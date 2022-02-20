В Александровском районе сгорел гараж вместе с автомобилем

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 09.57 на Центральный пункт пожарной связи поступила информация о горящем автомобиле в гараже, расположенном в СНТ «Кулон-2».

К месту ЧП были направлены шесть сотрудников МЧС на двух пожарных машинах, к моменту их прибытия огнем были охвачены как гараж, так и находившийся в нем автомобиль.

Сотрудники МЧС не дали огню перекинуться на соседние строения, и ликвидировали пожар на площади 20 квадратных метров. В результате гараж и машина сгорели полностью.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину произошедшего.