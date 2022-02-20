В Муроме упавшим с крыши снегом травмировало малолетнего ребенка

Жители Мурома рассказали о происшествии, которое случилось у трехэтажного дома на улице Московской, в районе «Хитрого рынка». По словам очевидцев, с крыши «сталинки» упала масса скопившегося снега, и придавила мальчика 11 лет, который в результате был доставлен в больницу с травмой головы.

В Следственном управлении СК России по Владимирской области данную информацию подтвердили.

- В настоящее время ребенок находится в больнице, его жизнь вне опасности. По факту случившегося назначена проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства, в том числе будет дана оценка работе коммунальных служб, - сообщил «КП» и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Владимирской области.

В свою очередь, сотрудники регионального главка МЧС еще раз напоминают жителям региона об опасности, таящейся на крышах домов – к сожалению, далеко не всегда управкомпании и ответственные за уборку лица достаточно хорошо очищают кровли от наледи и снега, в результате чего в условиях оттепели могут случаться сходы. В связи с этим следует проявлять внимательность и осторожность.