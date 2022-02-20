Во Владимирской области за сутки от коронавируса вылечилось 433 человека

Как сообщает департамент здравоохранения Владимирской области, за прошедшие сутки, по состоянию на полдень 20 февраля, по выздоровлению было выписано 433 человека, переболевших коронавирусной инфекцией. Вместе с тем, в регионе подтвержден один новый летальный исход от коронавируса.

Таким образом, с начала эпидемии в регионе от covid-19 скончался 3181 человек, выписано по выздоровлению 89275 граждан.

В настоящее время в медучреждениях области действуют 2110 коек для больных с коронавирусом. Из них занято 79,5 процента, или 1677, при этом 433 койки остаются свободными.