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Здоровье20 февраля 2022 11:22

Во Владимирской области за сутки от коронавируса вылечилось 433 человека

Столько пациентов было выписано с больничных и из стационаров больниц
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает департамент здравоохранения Владимирской области, за прошедшие сутки, по состоянию на полдень 20 февраля, по выздоровлению было выписано 433 человека, переболевших коронавирусной инфекцией. Вместе с тем, в регионе подтвержден один новый летальный исход от коронавируса.

Таким образом, с начала эпидемии в регионе от covid-19 скончался 3181 человек, выписано по выздоровлению 89275 граждан.

В настоящее время в медучреждениях области действуют 2110 коек для больных с коронавирусом. Из них занято 79,5 процента, или 1677, при этом 433 койки остаются свободными.