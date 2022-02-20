Во Владимире из-за детской шалости обесточило квартиру на улице Северной

Небольшое ЧП случилось днем 18 февраля на улице Северной. Сотрудник пожарно-спасательной части №2 Андрей Балуков, который известен тем, что 20 января спас во время пожара в деревне Сукманиха человека, проходил мимо многоквартирного дома, когда услышал детские крики, взывавшие о помощи.

Подойдя ближе, старший сержант Балуков отчетливее услышал крики, доносившиеся из квартиры второго этажа. Выглянувшая с соседнего балкона соседка заявила, что, как ей показалось, имеется запах газа.

Тогда Балуков через козырек подъезда взобрался на второй этаж и попал в квартиру, где находились двое испуганных детей. Как выяснилось, мама оставила ребят ненадолго одних, и в это время один из детей засунул в розетку шпильку, что привело к короткому замыканию. В результате в квартире отключилось электричество.

К счастью, с детьми оказалось все в порядке – никаких травм они не получили.