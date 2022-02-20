Во Владимире водитель автомобиля погиб в ДТП на Огуречной горе

Как сообщает Управление МВД России по Владимирской области, около 20.00 водитель автомобиля «Лада» - мужчина 1987 года рождения, ехавший в сторону Нижнего Новгорода, на 3 километре Западного соединения трассы Р-132 с трассой М-7 (бывший подъезд к Иваново) не справился с управлением.

В результате легковушка врезалась в правый металлический отбойник и опрокинулась на дороге.

- Водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщил дежурный офицер отдела информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области Владимир Кузьмин.

В настоящее время по данному факту в ГИБДД проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.