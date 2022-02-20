Владимирские судебные приставы открыли «телефон доверия»

Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, люди и организации, столкнувшиеся с фактами противозаконных действий со стороны судебных приставов, могут обратиться на специальную горячую линию, организованную в управлении.

«Телефон доверия» работает круглосуточно и в автоматическом режиме. Конфиденциальность всем обратившимся гарантируется. Сообщать можно как о совершаемых или совершенных коррупционных преступлениях, так и о конфликтах интересов, либо о фактах несоблюдения сотрудниками ФССП запретов и ограничений, связанных с их службой. Все обращения рассмотрит отдел собственной безопасности Главного управления, и в случае необходимости примет меры. Телефон горячей линии: 8(4922)36-22-94.

В то же время, в региональном УФССП напоминают, что по вопросам задолженностей, ходе исполнительного производства и относительно принудительных мер взыскания обращаться следует по другому номеру: 8(4922)40-17-17.