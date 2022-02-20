Во Владимирской области выявлено 1986 новых случаев коронавируса

Из 1986 вновь выявленных заражений 665 приходятся на Владимир, на втором месте Ковровский район с 371 новым заболевшим. На третьем месте оказался Меленковский район, где зарегистрировано 153 новых случая.

В Кольчугинском и Александровском районах подтверждено по 143 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, в Юрьев-Польском районе 125, в Гусь-Хрустальном районе 77, в Муромском районе 61, в Камешковском районе 56, в Суздальском районе 54, в Гороховецком районе 34, в Киржачском районе 28, в Судогодском и Селивановском районах по 19, в Радужном 15, в Петушинском районе 13, в Собинском районе девять, в Вязниковском районе один случай.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально подтверждено 125425 случаев заражения коронавирусной инфекцией.