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Происшествия20 февраля 2022 5:47

Во Владимире во время пожара в автосервисе сгорели три автомобиля

Происшествие случилось днем 19 февраля на улице Производственной
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: ГУ МЧС России по Влдимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Влдимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 14.19 диспетчерам пожарной охраны поступила информация о загоревшемся автомобиле в помещении автосервиса, расположенного в доме №5 по улице Производственной.

На место ЧП были направлены 18 сотрудников МЧС на шести пожарных машинах. Когда они приехали, в помещении наблюдался дым.

Звено газодымозащитников проследовало внутрь и быстро потушило пламя, не дав ему распространиться еще сильнее. Тем не менее, в результате сгорели три автомобиля. Увы, пострадал и один человек - мужчина 1991 года рождения, ему оказана медицинская помощь.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.