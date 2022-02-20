Во Владимире во время пожара в автосервисе сгорели три автомобиля

Фото: ГУ МЧС России по Влдимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 14.19 диспетчерам пожарной охраны поступила информация о загоревшемся автомобиле в помещении автосервиса, расположенного в доме №5 по улице Производственной.

На место ЧП были направлены 18 сотрудников МЧС на шести пожарных машинах. Когда они приехали, в помещении наблюдался дым.

Звено газодымозащитников проследовало внутрь и быстро потушило пламя, не дав ему распространиться еще сильнее. Тем не менее, в результате сгорели три автомобиля. Увы, пострадал и один человек - мужчина 1991 года рождения, ему оказана медицинская помощь.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.