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Происшествия19 февраля 2022 19:38

Во Владимире 180 человек эвакуировано из горевшей гостиницы «Золотое кольцо»

Происшествие случилось в девятом часу вечера 19 февраля
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

В 20.29 диспетчерам пожарной охраны поступила информация от охранника гостиницы «Амакс Золотое кольцо», расположенной на улице Чайковского, о том, что в подвале наблюдается задымление.

На место ЧП прибыли 38 сотрудников МЧС на 13 спецмашинах, три звена газодымозащитников направились на поиски очага пожара, в то время как из здания эвакуировали 180 человек.

Вскоре расчетам удалось найти очаг и локализовать, а затем ликвидировать пламя на общей площади 30 квадратных метров - информация о ликвидации открытого горения поступила в 21.47.

В настоящее время информация о ЧП уточняется. По предварительным данным, никто из людей не погиб и не пострадал. В 23.11 горение было полностью ликвидировано.