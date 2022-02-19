Во Владимире 180 человек эвакуировано из горевшей гостиницы «Золотое кольцо»

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

В 20.29 диспетчерам пожарной охраны поступила информация от охранника гостиницы «Амакс Золотое кольцо», расположенной на улице Чайковского, о том, что в подвале наблюдается задымление.

На место ЧП прибыли 38 сотрудников МЧС на 13 спецмашинах, три звена газодымозащитников направились на поиски очага пожара, в то время как из здания эвакуировали 180 человек.

Вскоре расчетам удалось найти очаг и локализовать, а затем ликвидировать пламя на общей площади 30 квадратных метров - информация о ликвидации открытого горения поступила в 21.47.

В настоящее время информация о ЧП уточняется. По предварительным данным, никто из людей не погиб и не пострадал. В 23.11 горение было полностью ликвидировано.