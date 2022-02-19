В Муроме автомобиль провалился под землю

Автомобиль наполовину ушел под землю в городе на Оке во второй половине дня 19 февраля. Как оказалось, на месте происшествия лопнула труба водоснабжения, в результате размыло грунт под асфальтом, и автомобиль, припаркованный передними колесами на колодезный люк, наполовину ушло в просевший асфальт.

К счастью, в машине никого не было и никто не пострадал. Автомобиль достали с помощью крана, владелец завел его и перегнал на новое место. По предварительной информации у машины просто помчался бампер. Теперь в Муроме выясняют, кто отвечает за этот участок дороги.