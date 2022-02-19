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Происшествия19 февраля 2022 18:13

В Муроме автомобиль провалился под землю

Это случилось из-за коммунальной аварии
Полина Немчинова
Полина Немчинова
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

Автомобиль наполовину ушел под землю в городе на Оке во второй половине дня 19 февраля. Как оказалось, на месте происшествия лопнула труба водоснабжения, в результате размыло грунт под асфальтом, и автомобиль, припаркованный передними колесами на колодезный люк, наполовину ушло в просевший асфальт.

К счастью, в машине никого не было и никто не пострадал. Автомобиль достали с помощью крана, владелец завел его и перегнал на новое место. По предварительной информации у машины просто помчался бампер. Теперь в Муроме выясняют, кто отвечает за этот участок дороги.