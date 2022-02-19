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Общество19 февраля 2022 14:48

Спасатели расчистили русло реки Рпень перед паводком

Полина Немчинова
Полина Немчинова
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В рамках подготовки к паводку к расчистки русла реки Рпень привлекли спасателей РОССОЮЗСПАСА. Этой зимой из-за обильных снегопадов высота выпавшего снега превысила среднегодовую норму в полтора-два раза, а значит, велика вероятность, что весенний подъем воды будет высокий.

Спасатели за несколько дней очистили русло от мусора, деревьев и веток, чтобы обеспечить свободный пропуск вешней воды и ледохода. Если не убрать мусор, то река, которая несколько раз заходит в трубы, рискует размыть дороги и затопить прибрежную территорию. Уже расчищена территория за зданием ПФР на улице Мира, в районе ТЭЦ, опасности для жителей близлежащих домов нет.