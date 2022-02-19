Владимирец обманом выманил у 39 друзей более 60 миллионов

35-летний владимирец убедил 39 своих знакомых, что он - успешный финансист, прекрасно зарабатывает на этом и передав ему деньги, можно прекрасно заработать, получив баснословный доход.

Ему верили и ща семь лет, с 2014 по 2021 года, ему передали 61 миллион рублей. Однако настал момент, когда друзья захотели получить обещанные дивиденды, но оказалось, что денег нет - горожанин все проиграл в тотализатор.

Обманутые друзья обратились в полицию, где им сначала отказали в возбуждении уголовных дел, посчитав, что деньги давали в рамках гражданско-правовых отношений. Однако после вмешательства прокуратуры дело все же возбудили. Владимирец, обвиняемый в мошенничестве, вину признал, вернул двум людям по десять тысяч рублей и обещал вернуть остальное. Решать его судьбу будет Фрунзенский районный суд.