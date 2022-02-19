Во Владимирской области свободно 20% коек для больных коронавирусом

Как сообщили в областной администрации, по состоянию на 19 февраля в медорганизациях региона действуют 2110 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 79,1 процента из них занято (1669), свободна 441 койка.

В области продолжают выздоравливать пациенты тс коронавирусом, но медленнее, чем заболевают. Всего в области выздоровели 88842 пациента с Covid-19, за минувшие сутки – 423 человека. За период наблюдения в области отмечено 3180 летальных случаев. Как напоминают в облздраве, статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.