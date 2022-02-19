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Общество19 февраля 2022 12:42

Во Владимирской области свободно 20% коек для больных коронавирусом

Заболевших за сутки в регионе в четыре раза больше выздоровевших
Полина Немчинова
Полина Немчинова
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Как сообщили в областной администрации, по состоянию на 19 февраля в медорганизациях региона действуют 2110 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 79,1 процента из них занято (1669), свободна 441 койка.

В области продолжают выздоравливать пациенты тс коронавирусом, но медленнее, чем заболевают. Всего в области выздоровели 88842 пациента с Covid-19, за минувшие сутки – 423 человека. За период наблюдения в области отмечено 3180 летальных случаев. Как напоминают в облздраве, статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.