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Спорт19 февраля 2022 11:31

Уроженец Мурома Илья Якимушкин стал призером Олимпиады в Пекине

Лыжник завоевал серебряную медаль
Полина Немчинова
Полина Немчинова
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Фото предоставлено департаментом физической культуры и спорта Владимирской области

Фото предоставлено департаментом физической культуры и спорта Владимирской области

Илья Якимушкин стал серебряным призером Олимпиады в Пекине. Уроженец Мурома стал вторым в масс-старте. Александр Большунов завоевал золотую олимпийскую медаль на Олимпийских играх в Пекине, а бронзовую награду выиграл норвежец Симен Крюгер.

Соревноваться спортсменам сегодня было непросто: мужской лыжный марафон сегодня перенесли на час из-за сильно мороза и ветра, из-за этого же дистанцию гонки сократили с 50 до 30 километров