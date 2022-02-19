Уроженец Мурома Илья Якимушкин стал призером Олимпиады в Пекине

Фото предоставлено департаментом физической культуры и спорта Владимирской области

Илья Якимушкин стал серебряным призером Олимпиады в Пекине. Уроженец Мурома стал вторым в масс-старте. Александр Большунов завоевал золотую олимпийскую медаль на Олимпийских играх в Пекине, а бронзовую награду выиграл норвежец Симен Крюгер.

Соревноваться спортсменам сегодня было непросто: мужской лыжный марафон сегодня перенесли на час из-за сильно мороза и ветра, из-за этого же дистанцию гонки сократили с 50 до 30 километров