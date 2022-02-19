Во Владимирской области за сутки коронавирусом заболели 2053 человека

Во Владимирской области за прошедшие сутки 19 февраля 2022 года лабораторно подтверждено 2053 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, которые распределились следующим образом: 270 сл. в г. Владимире, 298 сл. в Муромском, 349 сл. в Ковровском, 9 сл. в Петушинском, 226 сл. в Кольчугинском, 221 сл. в Александровском, 154 сл. в Юрьев-Польском, 81 сл. в Гусь-Хрустальном, 8 сл. в Судогодском, 11 сл. в Собинском, 6 сл. в г. Радужный, 67 сл. в Киржачском, 132 сл. в Камешковском, 3 сл. в Гороховецком, 2 сл. в Меленковском, 26 сл. в Вязниковском,173 сл. в Суздальском, 17 сл. в Селивановском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 123 439 случаев заболевания, из которых 32731 сл. в г. Владимире, 13455 сл. в Муромском, 14421 сл. в Ковровском, 4927сл. в Петушинском, 6329 сл. в Кольчугинском, 8041 сл. в Александровском, 5318 сл. в Юрьев-Польском, 11024 сл. в Гусь-Хрустальном, 1388 сл. в Судогодском, 2897 сл. в Собинском, 1031 сл. в г. Радужный, 4407 сл. в Киржачском, 2719 сл. в Камешковском, 2180 сл. в Гороховецком, 2184 сл. в Меленковском, 4303 сл. в Вязниковском, 4383 сл. в Суздальском, 1701 сл. в Селивановском.