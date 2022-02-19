Во Владимирской области мировые судьи смогут проводить заседания по видеоконференцсвязи

В этом году все 75 участков мировых судей Владимирской области обеспечат техническими возможностями для проведения судебных заседаний в режиме видеоконференцсвязи. Обойдется это в 59 миллионов.

Большую часть - 58 миллионов - выделят из федерального бюджета, один миллион даст область. Кстати, это рекордная сумма от федералов на эти цели - так в прошлом году выделили всего 16 миллионов.

Как считают в областной администрации, в период пандемии это актуальные меры. Кроме того, в регионе будут улучшать и другие условия работы мировых судей, нагрузка на которых постоянно растет.