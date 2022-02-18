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Общество18 февраля 2022 16:25

В Гусь-Хрустальном районе сотрудники МЧС посетили многодетные семьи

Межведомственный рейд состоялся накануне в поселке Великодворье
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, на днях сотрудники ведомства совместно с представителями комиссии по делам несовершеннолетних, полиции, органов опеки и социальной защиты заглянули к многодетным семьям Гусь-Хрустального района.

Ввиду того, что, по статистике дознавателей МЧС, большинство пожаров с травматизмом и даже гибелью детей происходят именно в больших семействах, с ними провели очередные профилактические беседы.

В ходе рейда родителям и их детям раздали специальные памятки и еще раз напомнили правила безопасности.

Подобные мероприятия в МЧС региона планируют продолжать и в будущем.