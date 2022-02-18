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Общество18 февраля 2022 15:22

В Мелехово реконструкция поликлиники ведется с отставанием от графика

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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18 февраля глава региона Александр Авдеев проинспектировал ход реконструкции поликлиники в посёлке Мелехово, которая входит в структуру Ковровской районной больницы.

На реконструкцию предусмотрено более 447 млн рублей. Однако из-за удорожания стройматериалов требуется дополнительное финансирование. С просьбой об этом регион направил письмо в Минздрав России. По проекту работы должны быть завершены до конца 2022 года. Однако уже есть отставание от графика, так как персонал медицинского учреждения полностью освободил здание только через 7 месяцев после заключения контракта − в феврале 2022 года.

На сегодняшний день на объекте демонтированы конструкции второго и третьего этажей здания, с 8 февраля ведутся работы по демонтажу первого этажа. Выполнен фундамент пристройки, монолитные перекрытия на третьем этаже и начата установка монолитного перекрытия второго этажа в тех же осях.