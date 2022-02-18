В Киржаче отец задолжал ребенку алименты на 350 тысяч рублей

Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, в отделении судебных приставов Киржачского района было возбуждено исполнительное производство о взыскании 350 тысяч рублей с 37-летнего местного жителя.

Столь крупная задолженность образовалась в связи с тем, что мужчина всячески уклонялся от выплаты алиментов своему несовершеннолетнему ребенку.

Судебные приставы выяснили, что у должника имеется автомобиль «Киа Серато» 2019 года выпуска, на который наложили ограничения на регистрацию. Также мужчине запретили выезд за пределы России.

Эти меры возымели эффект — вскоре должник полностью расплатился, в результате чего исполнительное производство было окончено.