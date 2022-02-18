Владимир
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 февраля 2022 13:42

В Киржаче отец задолжал ребенку алименты на 350 тысяч рублей

Долг он выплатил только после наложенных ограничений
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, в отделении судебных приставов Киржачского района было возбуждено исполнительное производство о взыскании 350 тысяч рублей с 37-летнего местного жителя.

Столь крупная задолженность образовалась в связи с тем, что мужчина всячески уклонялся от выплаты алиментов своему несовершеннолетнему ребенку.

Судебные приставы выяснили, что у должника имеется автомобиль «Киа Серато» 2019 года выпуска, на который наложили ограничения на регистрацию. Также мужчине запретили выезд за пределы России.

Эти меры возымели эффект — вскоре должник полностью расплатился, в результате чего исполнительное производство было окончено.