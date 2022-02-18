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Происшествия18 февраля 2022 13:05

В Вязниковском районе произошло убийство во время охоты

Подозреваемого на днях заключили под стражу
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Вязниковский городской суд, трагическое происшествие случилось 10 февраля на участке, расположенном между деревнями Сизово и Серково на автомобильной дороге между Вязниками, станцией Сенково, деревнями Серково и Симонцево.

По данным следствия, один мужчина выстрелил в другого из карабина марки «Tikka T3», и попал последнему в голову. От полученного ранения тот скончался на месте, а стрелявший скрылся, но впоследствии был задержан.

В суде уточнили, что из показаний обвиняемого следует, что он думал, якобы стреляет в животное.

В Следственном управлении СК России по Владимирской области от комментариев воздержались, лишь сообщив, что в настоящее время подробности случившегося уточняются -в пока в этом деле не все очевидно.

12 февраля Вязниковский городской суд по ходатайству следствия заключил обвиняемого под стражу.