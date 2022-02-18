Владимир
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 февраля 2022 12:50

При реализации нацпроектов во Владимирской области было выявлено больше тысячи нарушений

Больше всего нарушений по нацпроекту "Жилье и городская среда"
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В 2021 году при реализации национальных проектов прокуратура выявила 1162 нарушения, из них: по нацпроекту «Жилье и городская среда» - 449, «Здравоохранение» - 244, «Образование» - 210, «Демография»- 92, «Экология» - 23, «Культура» -66, «Безопасные и качественные дороги»- 65, «Международная кооперация и экспорт» -6, «Производительность труда и поддержка занятости» - 4, «Малое и среднее предпринимательство» -3.

Основные нарушения в сфере образования: некачественное проведение ремонтных работ, неисполнение гарантийных обязательств, несоблюдение сроков поставки оборудования и инвентаря, несоблюдение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

К дисциплинарной ответственности привлечено 281 лицо, к административной – 105, направлено 113 исков в суд, объявлено 54 предостережения, направлено два материала проверки для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам рассмотрения которых возбуждено 2 уголовных дела.