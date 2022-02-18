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Происшествия18 февраля 2022 12:30

В выходные во Владимирской области ожидается сильный ветер

Его порывы будут достигать 18 метров в секунду
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 18 часов 18 февраля на протяжении суток, а также 20 февраля во Владимирской области прогнозируется усиление порывов ветра до 18 метров в секунду, на дорогах гололедица. Температура воздуха +1, +2 градуса, возможен снег с дождем.

Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта и увеличением количества ДТП, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев.

Владимирцев просят не оставлять транспортные средства под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.