Владимир
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия18 февраля 2022 12:24

Трое жителей Собинского района воровали в супермаркетах продукты и алкоголь

Уголовное дело направлено в суд
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Завершено расследование уголовных дел в отношении жителей Собинского района, обвиняемых в совершении серии краж.

Как сообщает областное УМВД, в полицию поступило несколько сообщений о хищении товаров из супермаркетов Лакинска. При уточнении обстоятельств хищений полицейские установили, что трое мужчин входили в торговые залы, забирали алкоголь и продукты и, не оплатив, уходили.

По подозрению в причастности к совершению краж были задержаны 31, 20 и 39-летний местные жители. Они причастны к 7 кражам на сумму более 15 тысяч рублей.

Уголовные дела переданы в суд.