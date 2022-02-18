Трое жителей Собинского района воровали в супермаркетах продукты и алкоголь

Завершено расследование уголовных дел в отношении жителей Собинского района, обвиняемых в совершении серии краж.

Как сообщает областное УМВД, в полицию поступило несколько сообщений о хищении товаров из супермаркетов Лакинска. При уточнении обстоятельств хищений полицейские установили, что трое мужчин входили в торговые залы, забирали алкоголь и продукты и, не оплатив, уходили.

По подозрению в причастности к совершению краж были задержаны 31, 20 и 39-летний местные жители. Они причастны к 7 кражам на сумму более 15 тысяч рублей.

Уголовные дела переданы в суд.