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Общество18 февраля 2022 11:55

В Ковровском районе появится еще один дом культуры

Он будет построен к концу года
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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18 февраля стройплощадку дома культуры в посёлке Новый Ковровского района проинспектировал врио губернатора Александр Авдеев. Многофункциональный досуговый центр общей площадью почти 400 квадратных метров будет введён в эксплуатацию в конце 2022 года.

На текущий момент готовится территория, снимается плодородный слой почвы, проводится геодезическая разбивка осей здания. Подрядчиком выступает ООО «Строительное управление №1». Общий объём финансирования – 43,6 млн рублей из бюджета всех уровней.

В новом ДК будут зрительный зал-трансформер почти на 100 мест, молодёжная зона «Антикафе», библиотека, детская игровая зона, комната для занятия спортом и ремесленные мастерские. Проект предусматривает благоустройство и озеленение прилегающей территории, гостевую парковку на 19 машин.