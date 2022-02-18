На вандала, сломавшего военный грузовик в Патриотическом сквере Владимира, завели уголовное дело

Мы уже писали о том, что в новогодние праздники, 6 января, был поврежден выставочный образец грузовика военных времен, установленного в Патриотическом сквере.

Момент повреждения был зафиксирован городскими камерами видеонаблюдения, что помогло правоохранителям оперативно найти участников инцидента.

Отделом дознания УМВД России по городу Владимиру в отношении 15-летнего подростка, непосредственно ломавшего машину, возбуждено уголовное дело по статье "вандализм", остальные участники получили статус свидетелей.