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Общество18 февраля 2022 11:47

На вандала, сломавшего военный грузовик в Патриотическом сквере Владимира, завели уголовное дело

Остальные проходят по делу как свидетели
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Мы уже писали о том, что в новогодние праздники, 6 января, был поврежден выставочный образец грузовика военных времен, установленного в Патриотическом сквере.

Момент повреждения был зафиксирован городскими камерами видеонаблюдения, что помогло правоохранителям оперативно найти участников инцидента.

Отделом дознания УМВД России по городу Владимиру в отношении 15-летнего подростка, непосредственно ломавшего машину, возбуждено уголовное дело по статье "вандализм", остальные участники получили статус свидетелей.